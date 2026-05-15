La Pace Possibile | unire le città per unire le nazioni | tutto pronto per l' incontro al Palazzo Arcivescovile di Salerno

Giovedì 21 maggio alle 18.30 si svolgerà al Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno un incontro intitolato “La Pace Possibile: unire le città per unire le nazioni”. L’evento è organizzato dall’Ufficio Cultura e Arte e si terrà nella sede storica della città. La discussione si concentrerà sul ruolo delle città nel promuovere la pace e sulla possibilità di integrare le comunità locali come passo verso relazioni internazionali più stabili.

Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 18.30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, “La Pace Possibile: unire le città per unire le nazioni”, incontro promosso dall’Ufficio Cultura e Arte. L’iniziativa propone un momento di riflessione dedicato all’idea e alla funzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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