La Pace Possibile | unire le città per unire le nazioni | tutto pronto per l' incontro al Palazzo Arcivescovile di Salerno

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio alle 18.30 si svolgerà al Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno un incontro intitolato “La Pace Possibile: unire le città per unire le nazioni”. L’evento è organizzato dall’Ufficio Cultura e Arte e si terrà nella sede storica della città. La discussione si concentrerà sul ruolo delle città nel promuovere la pace e sulla possibilità di integrare le comunità locali come passo verso relazioni internazionali più stabili.

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Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 18.30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, “La Pace Possibile: unire le città per unire le nazioni”, incontro promosso dall’Ufficio Cultura e Arte. L’iniziativa propone un momento di riflessione dedicato all’idea e alla funzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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