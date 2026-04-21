Fic festival danza e musica invadono la città | dal 29 aprile al 10 maggio

Dal 29 aprile al 10 maggio, Catania ospiterà la settima edizione del Fic Festival, un evento dedicato alla danza e alla musica. La manifestazione è organizzata e promossa da diverse istituzioni culturali della città, tra cui l’Associazione Musicale Etnea, il Conservatorio Vincenzo Bellini, l’Università di Catania, la Fondazione Oelle Mediterraneo Antico, Scenario Pubblico e la Compagnia Zappalà Danza. Durante questo periodo, gli spazi della città saranno attraversati da spettacoli e performance artistiche.

Torna dal 29 aprile al 10 maggio Catania Contemporanea - 7o Fic Festival, organizzato e promosso da Associazione Musicale Etnea, Conservatorio Vincenzo Bellini, DisumUniversità di Catania, Fondazione Oelle Mediterraneo Antico Ets Isola Catania, Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza, Teatro.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Vicino/lontano dal 7 al 10 maggio, festival sul tema ‘Respiro’(Adnkronos) – È “respiro” la parola-chiave scelta da Vicinolontano per la 22esima edizione del festival, in programma a Udine dal 7 al 10 maggio, con... Far East Film Festival 28, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2026È stato presentato oggi, al Visionario di Udine il Far East Film Festival 28, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: 7° FIC Festival a Catania; Il 21 aprile presentazione del Catania Contemporanea / FIC Festival 2026. Torna Catania Contemporanea - Fic Festival, tema la 'gentilezza'Un organismo vivo, una visione di rete unica nel suo genere, in cui le eccellenze della città si intrecciano in un progetto condiviso, trasformando il capoluogo etneo in un laboratorio multidisciplina ... ansa.it FIC, la danza contemporanea si diffonde a Catania: gli spettacoli del festivalÈ un vasto contenitore di energia creativa esteso nel tessuto urbano. È un pulsare di connessioni e contaminazioni artistiche, di intrecci umani dialoganti, di linguaggi multidisciplinari e visionari ... exibart.com Martedì sarà svelato il programma di Catania Contemporanea / 7° FIC Festival... Stay tuned! - facebook.com facebook