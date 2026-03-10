Un rappresentante politico ha dichiarato che il vero fulcro della riforma riguarda il mix tra il sorteggio e la nuova corte disciplinare. Ha precisato che la separazione delle carriere, già in atto, non rappresenta il punto centrale, ma semplicemente un passaggio da completare. Le sue parole mettono in evidenza quali aspetti siano considerati prioritari nel progetto di modifica delle strutture giudiziarie.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio parla del provvedimento sulla giustizia sul quale il 22 e 23 marzo si esprimeranno gli italiani. Sulla Bartolozzi commenta: "frase infelice. Ora esaminare il merito della legge" «La separazione delle carriere va soltanto completata, non è il cuore della riforma: il cuore della riforma è costituito dal mix sorteggio e corte disciplinare». Il Sottosegratario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite di un programma radiofonico, torna a parlare della riforma della giustizia in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Lo spunto è stato offerto dalla domanda sulle critiche relative al doppio Csm e al sistema di sorteggio per la scelta dei componenti togati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Mantovano: "Sorteggio del Csm e nuova corte disciplinare sono il cuore della riforma"

