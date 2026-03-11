XXII Congresso nazionale di Cammino | appuntamento presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Salerno

Il XXII Congresso nazionale di Cammino si terrà il 13 e 14 marzo 2026 nell’Aula Magna della Corte di Appello di Salerno. L’evento è promosso dalla Camera Nazionale degli Avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie. Il tema centrale riguarda il ruolo dei figli nelle dinamiche familiari e il principio di bigenitorialità. La partecipazione è rivolta agli avvocati e agli operatori del settore.

E' in programma il 13 e 14 marzo 2026, presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Salerno, il XXII Congresso nazionale di Cammino – Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie – dal titolo "I figli al centro o ai margini? Il principio di bigenitorialità tra.