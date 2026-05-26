L’ex governatore ha vinto al primo turno con il 57,88% dei voti, riconquistando il ruolo di sindaco di Salerno per la quinta volta. Ha superato il candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 15,02%. La vittoria si è concretizzata senza bisogno di ballottaggio. La sua elezione è stata confermata con una larga maggioranza di preferenze. La percentuale di voto evidenzia un risultato schiacciante rispetto agli altri candidati.

Con il 57,88% dei voti l’ex governatore riconquista il Comune e torna a guidare Salerno per la quinta volta, battendo il candidato del centrodestra Marenghi al 15,02%.. Vincenzo De Luca torna alla guida del Comune di Salerno. L’ex governatore della Campania si impone alle elezioni amministrative ottenendo il 57,88% dei voti, sufficiente per la vittoria al primo turno. La tornata elettorale, svolta tra domenica 24 e lunedì 25 maggio, ha visto una partecipazione pari al 63,43%, in lieve aumento rispetto alla precedente consultazione. De Luca, già sindaco della città in passato, torna quindi a indossare la fascia tricolore per la quinta volta. La sua candidatura era sostenuta da una coalizione composta da sette liste, tra civiche e partiti, tra cui Progressisti per Salerno, A Testa Alta, Salerno per i Giovani e il Psi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Salerno, De Luca torna sindaco: vittoria al primo turno con il 57,88%

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De Luca torna sindaco di Salerno: è il quinto mandato

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