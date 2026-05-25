Vincenzo De Luca ha ottenuto una vittoria schiacciante al primo turno nelle elezioni comunali di Salerno. Secondo le prime proiezioni diffuse dalla Rai, basate sui dati del consorzio OPINIO, l’ex presidente ha superato gli altri candidati con un margine considerevole. I risultati definitivi confermeranno l’esito, ma finora si registra una vittoria netta già alla prima tornata di voto.

Vincenzo De Luca trionfa a Salerno e va verso una vittoria schiacciante al primo turno. Secondo la prima proiezione diffusa dalla Rai (Fonte consorzio OPINIO) l'ex presidente della Regione è al 58,5%, Franco Massimo Lanocita al 15,6% e Gherardo Maria Marenghi 12,2%. Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per Rai (5% del campione), a Salerno Vincenzo De Luca vince al primo turno con il 58,5 dei consensi. A grande distanza i principali due sfidanti, con Franco Massimo Lanocita (M5s-Avs) accreditato del secondo posto con il 15,6% mentre il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi sarebbe terzo fermandosi al 12,2. QUI LO SPOGLIO IN DIRETTA QUI LE PREFERENZE IN DIRETTA 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Elezioni Comunali Salerno, Vincenzo De Luca trionfa: vittoria schiacciante al primo turno. I risultati

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Comunali Salerno, Vincenzo De Luca trionfa: vittoria schiacciante al primo turno

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