De Luca torna a fare lo sceriffo e dice no a immigrati e delinquenti | il campo largo è il suo vero nemico

Il sindaco di Salerno, alla vigilia del suo quinto mandato, ha rivolto nuovamente parole dure contro immigrati e criminalità, sottolineando la necessità di un intervento deciso. In un discorso pubblico, ha definito i problemi legati all’immigrazione e alla criminalità come priorità, evidenziando un’attenzione particolare a quelle che ha descritto come situazioni di illegalità. Questa posizione si inserisce nel contesto politico in cui alcuni partiti e movimenti si oppongono al decreto legge sulla sicurezza.

«Masaniello è turnat», direbbe Pino Daniele. Don Vincenzo De Luca si rimette le vesti dello sceriffo nella scalata al quinto mandato di sindaco a Salerno e parla di contrasto a «delinquenti» e a immigrazione selvaggia proprio mentre il campo largo dice no al decreto legge sulla sicurezza. Ma del resto il campo largo è il vero nemico dell’ex governatore della Campania. Il Rais sceriffo. Il Rais veste le spoglie dello sceriffo. Dice che Salerno dovrà «emarginare i delinquenti» e che contrasterà «l’immigrazione illegale». Parla di sicurezza come priorità massima per la sua città e il Partito democratico, costretto finanche a presentarsi come suo alleato senza simbolo, tace.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - De Luca torna a fare lo “sceriffo” e dice no a immigrati e delinquenti: il campo largo è il suo vero nemico Notizie correlate Lo Giudice: Campo Largo non diventi Campo Santo, difendiamo De LucaIl coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, Danilo Lo Giudice, ha lanciato un monito severo contro chi rischia di trasformare il Campo Largo in un... Piero De Luca, frana ma non… il campo largo“Continuare il lavoro di sviluppo e di rilancio della città di Salerno portato avanti da trent’anni a questa parte, quindi chi ha intenzione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Report 2025/26 - Garante, medaglie e poltrone - Video; Borsellino, le stragi e Mafia&appalti: cosa non torna nella versione De Luca; Amministrative ad Alì Terme, la crepa che sfida il sistema De Luca; Salerno, Vincenzo De Luca annuncia la volata di San Matteo. De Luca torna a Salerno, ma il modello del passato ora rischia di non bastareIl ritorno di De Luca a Salerno appare naturale, ma tra logoramento della narrazione e fine del vecchio modello la corsa al 2026 è piena di insidie. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed ... fanpage.it Vincenzo De Luca torna alla carica, Trump è un idiota!Vincenzo De Luca a Salerno attacca Trump, critica la Nato e propone sanzioni contro Israele, rilanciando la sua linea politica in vista della campagna elettorale Vincenzo De Luca Salerno attacca Trump ... msn.com Giovedì Arancione torna come ogni giovedì. Ospiti: Francesco Calanchi e Luca Pacitto. Il programma storico di TVL ideato da Giancarlo Innocenti e condotto da Giada Benesperi. #FCPistoiese #TVL facebook Borsellino, le stragi e “Mafia&appalti”: cosa non torna nella versione De Luca. I punti che mettono in discussione la ricostruzione del procuratore di Caltanissetta. @marcolillo x.com