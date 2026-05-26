Salerno De Luca ispeziona i cantieri | ‘scandaloso’ il blocco dei lavori

Da ameve.eu 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Salerno ha effettuato un'ispezione nei cantieri, definendo “scandaloso” il blocco dei lavori. Durante l'operazione ha evidenziato irregolarità e criticità nelle attività di cantiere. Non sono state fornite date precise per la riapertura, ma si sono annunciate verifiche più approfondite. Nel frattempo, sono stati intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi, con misure più severe previste nei prossimi giorni. Le imprese attendono aggiornamenti su eventuali nuove soluzioni.

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? Domande chiave Come reagiranno le imprese ai nuovi ultimatum sui cantieri bloccati?. Quali misure concrete adotterà il sindaco contro i parcheggiatori abusivi?. Perché De Luca ha iniziato le ispezioni prima della proclamazione ufficiale?. Chi subirà la rescissione dei contratti per i ritardi in centro?.? In Breve De Luca richiama direttori lavori e imprese per via Fieravecchia e corso Vittorio Emanuele.. Minaccia rescissione contratti e procedure d'urgenza per risolvere i ritardi nei cantieri.. Ispezioni effettuate presso stadio Vestuti, via Piave e zona clinica Tortorella.. Nuovo mandato segue la gestione decennale di Enzo Napoli conclusasi dopo nove anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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