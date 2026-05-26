Il nuovo sindaco di Salerno ha emesso un ultimatum sui cantieri e ha segnalato un parcheggiatore abusivo in fuga. Dopo le elezioni, ha iniziato subito i sopralluoghi senza organizzare conferenze stampa o eventi pubblici. La sua strategia si concentra su azioni concrete anziché su discorsi ufficiali, mostrando un approccio diretto alla gestione della città.

Dal giorno dopo del voto ai sopralluoghi: la linea del nuovo sindaco è già tracciata. Nessuna conferenza stampa celebrativa, nessuna passerella istituzionale. Il giorno dopo il risultato elettorale, Vincenzo De Luca ha scelto una strada diversa: tornare sul territorio e partire da due temi che negli ultimi mesi hanno alimentato malumori e proteste in città, cantieri bloccati e legalità urbana. Il neosindaco di Salerno, con un messaggio pubblicato sui social, ha voluto dare subito un segnale operativo. Prima tappa il centro cittadino, con particolare attenzione ai lavori che da tempo interessano corso Vittorio Emanuele e le traverse collegate, a partire da via Fieravecchia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - De Luca torna versione sindaco sceriffo: ultimatum sui cantieri e parcheggiatore abusivo in fuga a Salerno

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