Saldi estivi fissate le date | 45 giorni di acquisti a prezzi scontati

I saldi estivi in Liguria inizieranno il primo sabato di luglio, con una durata di 45 giorni. La regione ha recepito questa decisione attraverso una legge regionale approvata nel 2007, che si allinea alle indicazioni della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome. La durata complessiva degli sconti si estenderà fino a metà agosto.

La Regione Liguria ha dato attuazione nella propria normativa (legge regionale numero 12007) a quanto contenuto nel documento della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome-Cinsedo, fissando la data dei saldi estivi il primo sabato del mese di luglio, per cui i saldi estivi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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