Napoli novità dall’infermeria | fissate le date per i rientri di Di Lorenzo e Vergara

Il Napoli comunica le date di rientro di Di Lorenzo e Vergara, entrambi reduci da infortuni. Dopo aver vinto facilmente contro la Cremonese, la squadra si sta preparando per la prossima trasferta a Como. L’allenatore ha espresso la volontà di mantenere l’ottimo stato di forma mostrato nella partita precedente, in vista di un impegno importante contro una squadra che non ha ancora subito sconfitte in questa stagione.

Dopo l’agevole successo contro la Cremonese, il Napoli si prepara per la delicata trasferta di Como. Antonio Conte vuole dare seguito all’ottima prestazione offerta dalla sua squadra contro i grigiorossi, alla ricerca di una vittoria che contro Cesc Fabregas in questa stagione non è ancora arrivata. In vista di queste ultime quattro partite di campionato, il tecnico salentino potrebbe contare su una rosa quasi al completo: arrivano infatti buone notizie dall’infermeria. Napoli, possibile convocazione per Di Lorenzo contro il Como: Vergara punta il Bologna. Antonio Conte potrebbe presto riabbracciare Giovanni Di Lorenzo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il capitano del Napoli potrebbe tornare tra i convocati per la sfida contro il Como.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, novità dall’infermeria: fissate le date per i rientri di Di Lorenzo e Vergara Notizie correlate Leggi anche: L’infermeria del Napoli si svuota: le date esatte del rientro in campo per Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara Leggi anche: Napoli, rientri di Vergara e Di Lorenzo: svelati i tempi di recupero Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Napoli, news dall’infermeria: le condizioni di Rrahmani e la sua presenza contro la Cremonese; Il Napoli ritrova David Neres: novità dall'infermeria azzurra per il finale di stagione; Napoli, Conte: Rrahmani al centro, Alisson Santos deve continuare a lavorare; Napoli-Lazio 0-2, le pagelle: capolavoro di Sarri, poker storico al Maradona. Home Mercato Video Foto RosaSpareggio Champions o ultime speranze di restare in scia scudetto? Napoli-Roma è un bivio per gli azzurri, ma le parole di Antonio Conte dopo la dolorosa eliminazione di Coppa Italia col Como e le ... sportmediaset.mediaset.it Conte, due novità colla Lazio: Beukema e Alisson titolariForzAzzurri.net - Conte, due novità colla Lazio: Beukema e Alisson titolari Due cambi, il resto quasi tutto confermato. Antonio Conte prepara il Napoli per la sfida di ... forzazzurri.net NAPOLI-CONTE: LA POSIZIONE DI ADL CAMBIA TUTTO ECCO COSA STA SUCCEDENDO facebook Polizia di Stato. I poliziotti della Squadra Mobile di Napoli arrestano 3 uomini per omicidio. La vittima è stata uccisa dopo un tentativo di fuga dalla sua abitazione. x.com