Salari la trasparenza parte dall’assunzione

I candidati che partecipano a una selezione per un posto di lavoro avranno il diritto di conoscere la retribuzione iniziale o la fascia salariale nella quale rientra la posizione. Questo dato dovrà essere fornito negli annunci e nei bandi con i quali sono comunicate le opportunità di lavoro. Inoltre, sarà vietato chiedere al candidato o alla candidata quanto guadagnava nel precedente impiego. Sono le prime due novità attese al debutto con l’entrata in vigore, a giugno, del decreto di recepimento della direttiva Ue 2023970 sulla trasparenza salariale. La direttiva ha per obiettivo quello di rafforzare l’applicazione della parità retributiva tra uomini e donne, per uno stesso lavoro o per un lavoro «di pari valore», proprio attraverso la trasparenza salariale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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