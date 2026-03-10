Commissione Trasparenza | chiarimenti sulle procedure di assunzione interinale in Napoli Servizi

Oggi la Commissione Trasparenza, guidata da Iris Savastano, ha esaminato le procedure di assunzione interinale adottate da Napoli Servizi. La discussione si è concentrata sulle modalità di selezione e inserimento di personale temporaneo nelle diverse unità dell’azienda partecipata. La riunione ha coinvolto membri della commissione e rappresentanti di Napoli Servizi, senza approfondimenti su motivazioni o cause.

La Commissione Trasparenza, presieduta da Iris Savastano, ha discusso oggi della procedura di assunzione tramite lavoro interinale attivata da Napoli Servizi, relativa a diverse unità di personale recentemente inserite nell'organico della società partecipata. La questione trae origine da una richiesta di chiarimenti presentata lo scorso 10 febbraio dal gruppo di Forza Italia, con cui si invitava la società a fornire elementi puntuali sulle modalità con cui sono state effettuate le selezioni. In particolare, sono stati richiesti approfondimenti sulle procedure adottate per il ricorso al lavoro interinale; sui.