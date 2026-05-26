Salah feeling totale con Spalletti | i clamorosi numeri di Roma

Il calciatore ha segnato 14 gol e fornito 4 assist in 17 partite con la Roma, formando un’intesa perfetta con l’allenatore. La sua presenza ha contribuito a portare la squadra in cima alla classifica, con un rendimento che ha attirato l’attenzione di altri club. La relazione tra il giocatore e lo staff tecnico si è mostrata molto solida, e la sua gratitudine verso il club potrebbe influire sulle decisioni future.

di Mauro Munno e quella gratitudine che ora può fare comodo alla Juventus. Secondo le indi screzioni riportate stamani da Repubblica, Spalletti starebbe provando a convincere Salah a trasferirsi alla Juventus in estate. I due sono in ottimi rapporti dai tempi di Roma. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’incrocio tra Mohamed Salah e Luciano Spalletti alla Roma è stato un momento cruciale per la definitiva consacrazione internazionale dell’attaccante egiziano. Il tecnico toscano, subentrato a Rudi Garcia nel gennaio del 2016 nella sua seconda esperienza giallorossa, ha allenato Salah per un anno e mezzo, fino al termine della straordinaria stagione 201617 (culminata con il trasferimento del giocatore al Liverpool). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Mo Salah's emotional response to LEGENDS praising his Liverpool career

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