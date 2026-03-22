Rabiot fattore scudetto con lui il Milan può sognare! I numeri clamorosi del suo impatto

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, sta attirando l’attenzione grazie ai suoi numeri impressionanti in questa stagione. Con il suo contributo, la squadra di Allegri sembra aver migliorato le proprie prestazioni e potrebbe essere una delle protagoniste nella corsa allo scudetto. I dati relativi alle sue performance evidenziano un impatto significativo sulla fase difensiva e offensiva del club.

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