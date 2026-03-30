In una partita recente, la squadra di calcio di Roma ha mostrato un buon feeling tra i giocatori Malen, Rensch, Dybala e Wesley, con un clima di squadra disteso. Nonostante le numerose assenze per infortuni, i calciatori sembrano mantenere un buon rapporto e una certa armonia durante gli allenamenti e le partite. La presenza di questi elementi ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Clima disteso e chimica di gruppo in casa Roma, nonostante l’emergenza infortuni che attanaglia la rosa di Gian Piero Gasperini. L’ultimo episodio della serie social “Guess the Teammate” ha visto protagonisti l’asse olandese composto da Devyne Rensch e Donyell Malen, evidenziando una sorprendente integrazione dei nuovi acquisti nel tessuto dello spogliatoio giallorosso. L’attaccante ex Borussia Dortmund, arrivato nella capitale da poche settimane nel mercato invernale, ha dimostrato un feeling immediato con i compagni, risolvendo in tempi record gli indovinelli legati a Paulo Dybala e Wesley, confermando una connessione privilegiata con il blocco sudamericano di Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - VIDEO | Roma, show Malen-Rensch: feeling totale con Dybala e Wesley

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