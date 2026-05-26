Spalletti starebbe cercando di convincere Salah a trasferirsi alla Juventus, come già tentato in passato con Alisson. La trattativa tra le parti sarebbe in corso, anche se non ci sono conferme ufficiali. La Juventus avrebbe mostrato interesse per l’attaccante, mentre Spalletti avrebbe il compito di convincerlo a cambiare squadra. Al momento, non ci sono dettagli sulla possibile conclusione della trattativa.

. Il tecnico vuole inserire personalità nella rosa. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, le grandi manovre di mercato della Juventus non si fermano. Dopo aver incassato il prezioso sì di Alisson, Luciano Spalletti starebbe provando a far pressione anche su Mohamed Salah. La strategia bianconera si basa su un fattore cruciale: il fuoriclasse egiziano deciderà il suo futuro solamente al termine dell’imminente Mondiale, lasciando così il giusto tempo alla dirigenza per tentare la complessa opera di persuasione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Tuttavia, il clamoroso fallimento nella corsa alla Champions League rappresenta un ostacolo difficilmente sormontabile per la Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Salah alla Juve? Spalletti starebbe provando a convincerlo come fatto con Alisson

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