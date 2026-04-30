Un’indiscrezione riguarda un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus, con un dirigente che avrebbe contattato il calciatore per proporre un accordo. La trattativa avrebbe suscitato interesse anche da parte di club stranieri, creando una competizione tra le società. La situazione rimane in evoluzione, con ancora pochi dettagli ufficiali disponibili sui passi successivi delle parti coinvolte.

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© Calcionews24.com - Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero!

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