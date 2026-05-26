Sabato 18 aprile si è svolta a Milano la manifestazione “Senza Paura”, organizzata dai Patriots, gruppo politico europeo collegato alla Lega. La protesta ha visto la partecipazione di centinaia di persone, con slogan, cori e rivendicazioni di carattere identitario. Durante l’evento, è stato diffuso un video in cui compare una donna che chiede “Sai chi sono io?”. La manifestazione ha suscitato discussioni, anche a causa di un confronto tra una partecipante e una giornalista.

La manifestazione “Senza Paura”, organizzata sabato 18 aprile a Milano dal gruppo dei Patriots, la famiglia politica europea di cui fa parte la Lega, ha riportato in piazza centinaia di sostenitori tra slogan, cori e rivendicazioni identitarie. Il corteo è partito da Porta Venezia per poi dirigersi verso Piazza Duomo, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico politico dove non sono mancati toni accesi e messaggi fortemente critici verso l’Unione europea. Durante la marcia sono stati intonati cori ormai “storici” del repertorio leghista, riadattati per l’occasione contro Bruxelles: “Europa ladrona, la Lega non perdona”, “Basta clandestini, basta insicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Sai chi sono io?”. Laura Ravetto, il video alla manifestazione e le polemiche con la giornalista

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