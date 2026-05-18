Strage in via Emilia Tajani a Modena | Sono arrivato per dimostrare vicinanza alla città Le polemiche? Non sono qui contro nessuno VIDEO

Un rappresentante del governo ha visitato Modena dopo l’attentato avvenuto in via Emilia, incontrando i soccorritori e la comunità locale. Ha dichiarato di essere arrivato per mostrare vicinanza alla città e di non essere qui in contrapposizione con nessuno. Ha inoltre precisato che, sia nei giorni precedenti che in quello della visita, l’obiettivo è stato quello di trasmettere un messaggio di solidarietà e supporto. La visita è avvenuta in un momento di tensione e di polemiche, senza che siano stati annunciati incontri con altri rappresentanti istituzionali o autorità locali.

Lo mette subito in chiaro: "Non sono qui in contrapposizione di nessuno. Come Governo abbiamo voluto dare un segno di vicinanza alla città sia ieri che oggi, quindi ci ho tenuto a essere qui a Modena per incontrare i soccorritori e stringermi alla comunità". E' durata un paio d'ore la visita del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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