Sagra di San Sebastiano a Basaldella

La sagra di San Sebastiano si svolge da venerdì 5 a domenica 7 giugno in via Julia 43 a Basaldella di Campoformido. L’evento dura tre giorni e coinvolge la comunità locale con attività e iniziative dedicate alla festa. La manifestazione si svolge nel centro del paese, dove vengono allestiti spazi per eventi e intrattenimento. La sagra rappresenta un appuntamento tradizionale per residenti e visitatori della zona.

Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Via Julia 43 a Basaldella di Campoformido ospita la sagra di San Sebastiano. Un weekend ricco di appuntamenti sotto un'ampia area con tendone coperto, perfetto per famiglie, giovani e appassionati di buona cucina. Il programma offre ogni giorno specialità. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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