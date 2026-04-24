Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano

A Trivignano, nel veneziano, si ripropone l’Antica Sagra di San Marco e San Pietro, un evento che si svolgerà dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026. La manifestazione propone un programma che include momenti di musica dal vivo, tradizioni locali e specialità gastronomiche. La sagra rappresenta uno degli appuntamenti annuali più attesi nella zona, richiamando residenti e visitatori.

Torna a Trivignano (Venezia) l’Antica Sagra di San Marco e San Pietro, in programma dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026, uno degli appuntamenti più sentiti del territorio tra tradizione, gastronomia e musica dal vivo.Protagonista della festa è lo stand gastronomico, aperto la.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Voragini sulla SP75: traffico in tilt tra San Pietro Vernotico e Cellino San MarcoSAN PIETRO VERNOTICO - Disagi e proteste per gli automobilisti che percorrono la Sp75, la strada provinciale che collega San Pietro Vernotico a... L’antica sagra dei raperonzoli riempie San Giovanni in GalileaNonostante la giornata uggiosa, fredda e nebbiosa, pieni tutti i posti a sedere con la fila fino alle 15 nel grande tendone a San Giovanni in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Antica fiera di San Marco 2026 a Ponte di Brenta il 25 aprile 2026; Valdobbiadene, Antica Fiera di San Gregorio: ultimi preparativi per l’edizione 2024; Coppa Cobram, in piazza 150 ciclisti scatenati per l’avvio dell’antica sagra di Sant’Anna; PONTE DI BRENTA | Sabato 25 aprile torna la Fiera di San Marco. Loreo, entra nel vivo l'antica sagra di San MicheleEntra nel vivo oggi la 666esima edizione dell'antica fiera di San Michele che culminerà nella giornata di lunedì in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo. Si tratta di una tradizione che ... ilgazzettino.it Antica Sagra e Fiera di Sant'Anna di Dueville.(Arv) Venezia 24 lug. 2024 - Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini l'Antica Sagra e Fiera di Sant'Anna di ... ansa.it Antica Sagra di San Marco e San Pietro 2026 24-26 aprile e 30 aprile-3 maggio 2026 Le nostre serate: 24 aprile: Serata "Sorrriso in Sagra" by Radio SorRriso più giovane che mai 25 aprile: Si balla Latino - Salsa Bachata Musica e animazione con MOK DJ 26 - facebook.com facebook