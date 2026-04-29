Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano stand gastronomico e si balla

A Trivignano, in provincia di Venezia, si svolge l’Antica Sagra di San Marco e San Pietro. La manifestazione, iniziata il 30 aprile, continua fino al 3 maggio 2026 con stand gastronomici e spettacoli di musica. Durante il weekend si può partecipare a momenti di intrattenimento e ballo, mantenendo viva la tradizione locale. La sagra rappresenta un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità.

Prosegue a Trivignano (Venezia) l’Antica Sagra di San Marco e San Pietro, con il secondo weekend in programma dal 30 aprile al 3 maggio 2026, tra musica, tradizione e divertimento.Lo stand gastronomico è aperto la sera e nei festivi anche a pranzo, con piatti tipici della cucina locale. In.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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