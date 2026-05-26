Nel fine settimana del 20 e 21 giugno 2026, a Poggio Salamartano, a Fucecchio, si terrà la prossima edizione della Sagra della trippa. La manifestazione si svolgerà nel contesto della località, coinvolgendo attività e stand dedicati alla tradizione culinaria. La sagra è prevista per due giorni consecutivi, con eventi e degustazioni legate al piatto tipico. La partecipazione è aperta al pubblico e si svolgerà in un'area all'aperto.

Il weekend del 20 e 21 giugno 2026, la cornice di Poggio Salamartano a Fucecchio ospiterà la nuova edizione della. L'evento, ormai punto di riferimento per gli stimatori della cucina tradizionale toscana, propone due giornate interamente dedicate alla valorizzazione delle. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le ricette della serata whisky e pecora

Notizie e thread social correlati

Boarezzo: tra rapaci nel bosco e la grande sagra della trippaA Boarezzo, nei giorni 2 e 3 maggio, si svolgono attività naturalistiche dedicate all’osservazione dei rapaci nel bosco, accompagnate dalla...

Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità”La Sagra della Ricotta e della Provola dei Nebrodi DOP si svolge a Maniace, attirando numerosi visitatori ogni anno.

Temi più discussi: A Giovi torna la Sagra del Catanazzo: tre giorni di cucina popolare e musica; Appuntamento con la tradizione: a Giovi torna la Sagra del Catanazzo; 68^ Festa del Vino di Verici con degustazioni, incontri con produttori locali e musica dal vivo; Tutti i peccati di gola del territorio.

Tellina, 'Ndremmappi, Trippa romana, pinciarelle e salsiccia: le sagre vicino Roma sabato 6 domenica 7 settembre. Ecco le località da raggiungereIl 5 e il 6 settembre, alle 19.30, a Lavinio, per la prima volta arriva la Sagra della Tellina pensata per valorizzare uno dei prodotti più apprezzati della tradizione culinaria locale e protagonista ... ilmessaggero.it

Sagra della Trippa alla Romana e della Fettuccina VelletranaLa Sagra della Trippa alla Romana e della Fettuccina Velletrana, organizzata dell'APS Tradizioni e Sapori di Noiatri, è in programma da giovedì 4 a domenica 7 settembre nell'area ex Amore, lungo la ... romatoday.it