A Boarezzo, nei giorni 2 e 3 maggio, si svolgono attività naturalistiche dedicate all’osservazione dei rapaci nel bosco, accompagnate dalla tradizionale Sagra della Trippa nella piazza principale del paese. L’evento si svolge in Valganna e offre un’occasione per conoscere da vicino la fauna locale e gustare piatti tipici. La manifestazione combina momenti di natura con tradizioni gastronomiche, attirando visitatori della zona.

? Cosa sapere Boarezzo ospita il 2 e 3 maggio attività naturalistiche e la Sagra della Trippa.. L'evento in Valganna unisce l'osservazione dei rapaci alla tradizione gastronomica di Piazza Salvadori.. Il borgo di Boarezzo, in frazione di Valganna, si prepara ad accogliere nei giorni 2 e 3 maggio un doppio appuntamento che intreccia l’osservazione della fauna selvatica con la tradizione culinaria locale. Il fine settimana proposto mira a valorizzare il territorio attraverso un mix di educazione ambientale e convivialità tipica dei piccoli centri della provincia di Varese. Sabato 2 maggio, tra le ore 10:00 e le 18:30, l’associazione Terra Incantata organizzerà un’esposizione didattica focalizzata sui predatori dell’aria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boarezzo: tra rapaci nel bosco e la grande sagra della trippa

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