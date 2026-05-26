Sagra del tartufo scorzone
La quinta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano si svolgerà nel comune di Montespertoli, organizzata dall'Associazione Tartufai Colline Bassa Val d'Elsa. La manifestazione prevede esposizioni e degustazioni di tartufi scorzone, con eventi dedicati alla valorizzazione di questo prodotto locale. La sagra si terrà in una località del territorio toscano, coinvolgendo operatori e appassionati del settore.
L'Associazione Tartufai Colline Bassa Val d'Elsa, in collaborazione con il Comune di Montespertoli, organizza la quinta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano. La manifestazione si svolgerà a Montespertoli, all'interno degli spazi del Parco Urbano, articolandosi nell'arco di due fine. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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