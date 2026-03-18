La Sagra del Tartufo 2026 si svolgerà in dodici date distribuite nel corso dell’anno nella provincia di Arezzo. Durante l’evento saranno organizzate una gara tra cani e varie degustazioni dedicate ai prodotti tipici della zona. La manifestazione si concentra sulla promozione delle specialità locali e si terrà in diverse località della regione.

Il calendario delle sagre 2026 per la provincia di Arezzo si apre con un appuntamento invernale che valorizza le eccellenze locali. A Lucignano, dal 6 al 29 marzo, si svolge la tredicesima edizione della Sagra del Tartufo Marzuolo, un evento che trasforma il campo sportivo in un punto di riferimento per la gastronomia aretina. La manifestazione non è solo una celebrazione culinaria, ma un motore economico per le quattro vallate, dove piatti storici e tradizioni nobili diventano occasioni di incontro sociale. Dati concreti e dinamiche territoriali. L’organizzazione ha strutturato l’evento su dodici date specifiche, coprendo quasi l’intero mese di marzo con serate dedicate alle specialità a base del pregiato fungo primaverile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sagra del Tartufo 2026: 12 date, gara cani e gusto aretino

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