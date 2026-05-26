Alla frazione di Rignano sull’Arno, si tiene la quarantasettesima edizione della Sagra del Tartufo, organizzata dal Circolo Arci Cellai Guglielmo Ghiadelli. La manifestazione coinvolge numerosi espositori e visitatori, con stand dedicati alla vendita di tartufi e prodotti locali. La festa si svolge in un’area all’aperto, con attività gastronomiche e degustazioni. La manifestazione si svolge in più giorni, attirando appassionati e curiosi della zona.

Il Circolo Arci Cellai Guglielmo Ghiadelli organizza la quarantasettesima edizione della Sagra del Tartufo a Cellai, frazione del Comune di Rignano sull’Arno. La storica manifestazione prenderà il via nel weekend del 5-6-7 giugno, per poi proseguire il 12-13-14 giugno, concludendosi nel wekend. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sagra del tartufo scorzoneLa quinta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano si svolgerà nel comune di Montespertoli, organizzata dall'Associazione Tartufai Colline...

Sagra del Tartufo 2026: 12 date, gara cani e gusto aretinoLa Sagra del Tartufo 2026 si svolgerà in dodici date distribuite nel corso dell’anno nella provincia di Arezzo.

Temi più discussi: A Castro dei Volsci la 1ª Sagra della Bufaletta e Fiera Agricola: un trionfo di sapori, terra e antiche tradizioni; In Abruzzo esiste un itinerario di 38 chilometri che sembra uscito da un’altra epoca; Tombola e sapori tra gli stand. La sagra della fragola saluta; 5 borghi in Umbria da scoprire attraverso i loro piatti e prodotti tipici.

adesso tajani, almeno per qualche settimana, avrà da fare con la sagra della caciotta, della porchetta, del tartufo, del tortello, del vino del contadino. perché mica fa solo il ministro degli esteri. è pure il capo di forza italia. x.com

Sagra del fungo e del tartufoDal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 ottobre, a Sant’Angelo Lodigiano, va in scena la Sagra del fungo e del tartufo. Dieci giorni all’insegna dei sapori autunnali, tra bancarelle e degustazioni guidate ... ilgiorno.it

Sagre del tartufo in Italia: il tour irresistibile tra profumi e borghi che sanno d’autunnoAlba, in provincia di Cuneo, è la regina delle Langhe e delle sagre del tartufo in Italia: dall’11 ottobre all’8 dicembre va in scena la 95esima edizione della sua Fiera Internazionale, un ... siviaggia.it