Notizia in breve

La cinquantesima edizione della Sagra del Ranocchio si terrà quest’anno, organizzata dai Donatori di Sangue Fratres G. Manetti - Brozzi, dalla Misericordia S. Martino Firenze Ovest e dal Circolo Ricreativo Cattolico MCL di Brozzi. La manifestazione coinvolge tre associazioni locali e rappresenta un evento tradizionale nel calendario della zona. La data e il programma specifico non sono stati ancora comunicati.