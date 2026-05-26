Sagra del ranocchio
La cinquantesima edizione della Sagra del Ranocchio si terrà quest’anno, organizzata dai Donatori di Sangue Fratres G. Manetti - Brozzi, dalla Misericordia S. Martino Firenze Ovest e dal Circolo Ricreativo Cattolico MCL di Brozzi. La manifestazione coinvolge tre associazioni locali e rappresenta un evento tradizionale nel calendario della zona. La data e il programma specifico non sono stati ancora comunicati.
I Donatori di Sangue Fratres G. Manetti - Brozzi, la Misericordia S. Martino Firenze Ovest e il Circolo Ricreativo Cattolico MCL di Brozzi organizzano la cinquantesima edizione della Sagra del Ranocchio. La manifestazione si terrà a Firenze, in via di San Martino a Brozzi 6, sviluppandosi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Le ricette della serata whisky e pecora
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