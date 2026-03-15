Sagra bagnata sagra sfortunata | si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anni

Quest’anno la Sagra del Mandorlo in fiore si è conclusa con un’edizione segnata dalla pioggia, considerata la più piovosa degli ultimi anni. Durante il festival, il gruppo messicano ha vinto il tempio d’oro, riconoscimento assegnato al miglior spettacolo. Le giornate di maltempo hanno caratterizzato l’intera manifestazione, influenzando le attività e le presenze dei partecipanti.

Sold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei Templi Con l’assegnazione del tempio d’oro al gruppo del Messico, vincitore della sessantottesima edizione del festival internazionale del folclore si chiude la Sagra del Mandorlo in fiore che probabilmente andrà negli annali della storica manifestazione per le giornate di maltempo che hanno caratterizzato la kermesse. Azzeccate sono state le previsioni meteo che avevano indotto gli organizzatori ad annullare la sfilata dei gruppi in città e spostare la cerimonia di premiazione dalla Valle dei Templi al Palacongressi di Villaggio Mosè. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Mandorlo in fiore 2026: sarà la Sagra più costosa degli ultimi anni, ecco a cosa sono destinati i soldiLo stanziamento, per coprire i costi della kermesse, nel 2025 (anno di Capitale italiana della cultura ndr) era stato di 700 mila euro.

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