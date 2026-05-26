La Società Sportiva Firenzuola ha annunciato la quarantasettesima edizione della Sagra del prugnolo, che si svolgerà a Firenzuola in Largo Garibaldi 3. La manifestazione si terrà nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale e gli appassionati di questo frutto. La sagra include eventi e degustazioni, e si svolgerà in uno spazio pubblico nel centro del paese.

La Società Sportiva Firenzuola organizza la quarantasettesima edizione della, che si terrà a Firenzuola in Largo Garibaldi 3. L'offerta gastronomica si concentra sul fungo prugnolo, affiancato da tortelli, carne alla brace e intrattenimento. Le date e gli orari di apertura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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