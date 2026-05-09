A Cusercoli tornano le due domeniche consecutive dedicate alla 31ª edizione della Sagra del prugnolo. L’evento si svolge nel centro del paese e coinvolge le attività locali che promuovono il raccolto stagionale di questo fungo. La manifestazione prevede mercatini, degustazioni e momenti di intrattenimento legati alla tradizione gastronomica del luogo. La sagra si ripete annualmente, attirando visitatori da diverse zone della regione.

Torna a Cusercoli la Sagra del prugnolo, giunta alla 31ª edizione. L’appuntamento con il pregiato fungo primaverile, detto anche ‘di San Giorgio’, è organizzato dalla Pro loco Chiusa d’Ercole in collaborazione con Comune di Civitella, Gal L’Altra Romagna, Regione e Unpli e si tiene domani e domenica 17. I produttori esporranno i prugnoli che sono arrivati a costare anche 60 euro al chilo vista la stagione non favorevole alla crescita di questo pregiato fungo sempre di più apprezzato e utilizzato in cucina, come conferma il presidente della Pro loco Alberto Capacci (nella foto): "Nonostante sia una stagione ancora avara per il prugnolo del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cusercoli, due domeniche di fila con la 31ª Sagra del prugnolo

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Sapori e storia a Cusercoli: torna la Sagra del Prugnolo tra gastronomia e culturaIl borgo di Cusercoli si prepara a celebrare uno dei tesori più pregiati del sottobosco romagnolo con il ritorno della Sagra del Prugnolo, in...

Torna la Sagra del Pedale con 7 gare in due giorniCerreto Guidi, 9 aprile 2026 - Torna nel prossimo fine settimana dopo 20 anni la “Sagra del Ciclismo” sul circuito di Lazzeretto di Cerreto Guidi con...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cusercoli, due domeniche di fila con la 31ª Sagra del prugnolo; Sapori e storia a Cusercoli: torna la Sagra del Prugnolo tra gastronomia e cultura; Agricola Mostra Mercato di Prodotti Tipici Macchine e Lavori Agricoli Edizione 2026 a Castelfiorentino e dintorni; Festa di Primavera con sfilata dei carri in gesso di festa e di pensiero.

Prugnolo, un tesoro della terra. La tradizionale sagra a CusercoliTutti sanno che la Romagna è la terra delle sagre, soprattutto quelle dedicate al buon cibo. A Cusercoli ce ne sono tante che raccolgono turisti e persone provenienti anche da altre zone del Forlivese ... ilrestodelcarlino.it

Sagre ed eventi del secondo weekend di maggio (dall'8 al 10)Le più interessanti sagre del secondo weekend di maggio che va dall'8 al 10. Ecco la lista con alcuni eventi imperdibili ... meteo.it

Sagra del pesce a #Camogli. Da oggi, a domenica, tutta la bontà del mare ed i sapori autentici della #Liguria. x.com