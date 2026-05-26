Sagra del cacciucco e gamberoni alla griglia
A Rufina, allo Stadio Comunale Fabio Bresci, si svolgerà la tradizionale Sagra del Cacciucco e Gamberoni alla Griglia. L’evento prevede la degustazione di piatti a base di pesce, con cacciucco e gamberoni alla griglia come protagonisti. La manifestazione si terrà nel fine settimana, con orari ancora da comunicare. La partecipazione è aperta al pubblico.
A Rufina, presso lo Stadio Comunale Fabio Bresci, si terrà la Sagra del Cacciucco e Gamberoni alla Griglia. L'evento si svolgerà da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno 2026, configurandosi come una raccolta pubblica di fondi in occasione delle manifestazioni sportive di fine stagione.Il menu. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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