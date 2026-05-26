Notizia in breve

A Rufina, allo Stadio Comunale Fabio Bresci, si svolgerà la tradizionale Sagra del Cacciucco e Gamberoni alla Griglia. L’evento prevede la degustazione di piatti a base di pesce, con cacciucco e gamberoni alla griglia come protagonisti. La manifestazione si terrà nel fine settimana, con orari ancora da comunicare. La partecipazione è aperta al pubblico.