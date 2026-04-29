Sagra del tortellone e della carne alla griglia per il Maggio in festa

Nei giorni 8910 e 151617 Maggio 2026 torna Maggio in Festa - Sagra del Tortellone e della Carne alla Griglia. Immersa nel verde lontano dal traffico, all'interno della golena del fiume Reno, Casa Largaiolli ospita le celebrazioni per "Maggio in festa". Il parco della villa offre ampi spazi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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