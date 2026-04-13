Ladispoli dalla Pace alla Lupa Capitolina | le sculture più belle alla Sagra del Carciofo

La Sagra del carciofo di Ladispoli si è conclusa dopo tre giorni di festa, attirando numerosi visitatori, famiglie, produttori e curiosi nella città. Durante l’evento, sono state esposte diverse sculture, tra cui opere raffiguranti la Pace e la Lupa Capitolina. La manifestazione ha visto la partecipazione di artisti locali e ha coinvolto anche attività legate alla gastronomia e all’intrattenimento.

Ladispoli, 13 aprile 2026 – La Sagra del carciofo di Ladispoli si è chiusa lasciando l’immagine di una città piena, attraversata per tre giorni da visitatori, famiglie, produttori e curiosi. La 73ª edizione ha riportato al centro il suo tratto più riconoscibile: unire il carciofo romanesco IGP, simbolo agricolo del territorio, a una manifestazione popolare capace di trasformare il centro urbano in uno spazio di incontro, promozione e partecipazione. Una manifestazione che resta centrale per Ladispoli. L’edizione 2026 si è svolta dall’ 11 al 13 aprile, con un programma distribuito tra Piazza Rossellini, la Piazza dei Sapori e le principali vie cittadine.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it 73esima Sagra del carciofo romanesco a LadispoliLa 73esima Sagra del Carciofo Romanesco si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. Sagra del Carciofo a Ladispoli: 4.200 nuovi posti treni per i turistiLa Regione Lazio potenzia i collegamenti ferroviari per Ladispoli il 12 aprile 2026.