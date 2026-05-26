Sagra a Valli di Chioggia specialità straeche con polenta
La 33ª edizione della Sagra di Valli di Chioggia si svolgerà dal 28 maggio all’8 giugno 2026. La manifestazione propone specialità a base di straeche con polenta. La sagra si svolge annualmente e rappresenta un evento gastronomico tradizionale nella zona. La manifestazione durerà circa dieci giorni, coinvolgendo la comunità locale e visitatori interessati alle specialità culinarie. La data di inizio è fissata alla fine di maggio, mentre la conclusione è prevista per i primi giorni di giugno.
Dal 28 maggio all’8 giugno 2026 torna la tradizionale Sagra di Valli di Chioggia, giunta alla 33ª edizione. La manifestazione proporrà serate danzanti, tribute band, musica latina, dj-set, spettacoli e stand gastronomico con specialità alla griglia.Lo stand gastronomico aprirà tutte le sere con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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