Festa a Fornase di Spinea sagra con specialità grigliata

A Fornase di Spinea è in programma la tradizionale Festa del Quartiere, che si svolgerà dal 23 al 28 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio 2026. La manifestazione prevede una serie di appuntamenti tra concerti, spettacoli, ballo e intrattenimento rivolti a persone di tutte le età. Tra le iniziative principali ci sono anche una sagra con specialità di carne alla griglia.

Torna a Fornase di Spinea (VE) la tradizionale Festa del Quartiere, in programma dal 23 al 28 aprile e dal 30 aprile al 4 maggio 2026, con un calendario ricco di eventi tra concerti, spettacoli, ballo e intrattenimento per tutte le età. Fornitissimo stand enogastronomico aperto alla sera dalle 19.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Fornio in festa 2026: grigliata del 1° maggioServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi della... Sagra della Piazza ai Giardini Luzzati: due giorni di festa con concerto dei Meganoidi e arte popolareFine settimana di festa ai Giardini Luzzati: sabato 18 e domenica 19 aprile arriva la Sagra della Piazza, che coinvolgerà i presenti con arte,...