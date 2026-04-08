Caulonia sfida il Ciclone Harry | 130mila euro per salvare il lungomare

L’amministrazione di Caulonia ha deciso di allocare 130mila euro per intervenire sul lungomare danneggiato dal Ciclone Harry. I fondi sono destinati a riparare pavimentazioni e arredi urbani, con lavori previsti già dalla settimana prossima. La scelta di un intervento rapido mira a ripristinare le condizioni della zona e a limitare i disagi alla comunità locale.

L'amministrazione di Caulonia ha stanziato 130mila euro per riparare il lungomare devastato dal Ciclone Harry, con l'obiettivo di ripristinare pavimentazioni e arredi urbani già dalla prossima settimana. Il colpo sferrato dal Ciclone Harry ha lasciato segni profondi sulla costa reggina. Le mareggiate anomale e le raffiche di vento hanno compromesso l'integrità delle strutture cittadine, rendendo necessario un intervento immediato per restituire la funzionalità a un'area fondamentale per la comun . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caulonia sfida il Ciclone Harry: 130mila euro per salvare il lungomare Ciclone Harry, riaperto il lato nord del Lungomare ZaleucoLa città di Locri compie un passo importante nel percorso di ripartenza dopo i danni provocati dal Ciclone Harry. VIDEO | Ciclone Harry, Trantino: "Ricostruiremo il lungomare riadattando i progetti già esistenti""Non si era mai registrato un mare di questa intensità, un mare che ha messo di fronte tutta la forza della natura e, allo stesso tempo, evvidenziato... Si parla di: Caulonia, l’amministrazione in Regione per sollecitare gli interventi sul lungomare. Lungomare distrutto dal ciclone Harry, a Caulonia variazione di bilancio da 130 mila euro per i lavoriLa Giunta ha deliberato la variazione con l’obiettivo di dotare l’Ufficio Tecnico Comunale delle risorse necessarie per procedere all’affidamento dei lavori di ripristino a una ditta specializzata. Gl ... quicosenza.it Lungomare di Caulonia: Amministrazione al lavoro per il ripristino dopo il Ciclone HarryL’Amministrazione comunale di Caulonia informa la cittadinanza sulle azioni intraprese a seguito dei gravi danni causati dal ciclone Harry al lungomare cittadino ... ilmetropolitano.it