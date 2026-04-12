Il Rossini Opera Festival potrebbe perdere altri 130mila euro a causa dei tagli previsti dal governo al settore culturale. Il Ministero della cultura è stato destinato a risparmiare circa 26 milioni di euro, parte dei quali derivano dal Decreto-Legge del 18 marzo che riduce le accise sui carburanti. Questa misura comporta una riduzione dei fondi destinati a vari eventi e istituzioni culturali nel paese.

Il Rossini Opera Festival rischia di perdere altri 130mila euro, finendo sotto la scure del governo che ha previsto tagli di circa 26 milioni di euro al Ministero della cultura: è una delle misure previste per finanziare il Decreto-Legge 18 marzo che riduce le accise dei carburanti. A rischiare i tagli sono anche i cosiddetti Festival musicali di prestigio: Festival dei due mondi a Spoleto, Umbria Jazz, Ravenna festival, Festival Puccini, Festival Verdi, Romaeuropa e appunto il Rossini Opera Festival. La riduzione dei contributi a ognuna di queste rassegne sarebbe appunto di circa 120-130mila euro, un colpo non da poco che si aggiungerebbe ai tagli già subiti l’anno scorso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Rof a rischio tagli: 130mila euro per il decreto accise

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