Il Cremlino sta valutando la nomina del nuovo governatore della Banca centrale russa, con tre candidati in corsa per la successione di Nabiullina. La scelta del successore potrebbe influenzare le decisioni sulla politica monetaria, incluso il tasso di interesse attualmente al 21%. La nomina sarà annunciata nelle prossime settimane, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi economici e finanziari del paese.

? Domande chiave Chi sono i tre candidati in corsa per la successione?. Come influirà il nuovo governatore sul tasso d'interesse al 21%?. Perché il Cremlino preme per cambiare la gestione di Nabiullina?. Quali conseguenze avrà il cambio di leadership sul potere d'acquisto?.? In Breve Candidati Oreshkin, Fradkov e Kostin valutati per sostituire Nabiullina tra un anno.. Tassi d'interesse al 21% colpiscono potere d'acquisto e accesso al credito.. Produzione industriale in calo e contrazione del Pil dell'1,8% registrate recentemente.. Reshetnikov segnala esaurimento fondi statali tra calo vendite petrolio e deficit..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia, corsa al successore di Nabiullina: il Cremlino decide il futuro

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