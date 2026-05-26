Elvira Nabiullina sta per lasciare il comando della Banca centrale russa, con Mosca che si prepara alla sua successione. Durante il suo incarico, ha avuto rapporti complicati con il suo superiore.

Non è mai andata troppo d’accordo con il suo superiore, se così lo si può chiamare. Elvira Nabiullina è al suo ultimo miglio alla guida della Banca centrale russa. Tre mandati in sequenza, la fu consigliera economica dello zar è alla guida della vigilanza dal 2013, intrisi di dure verità, spiattellate spesso in faccia al capo del Cremlino. Quando l’economia russa ha cominciato a cedere, tre anni fa, sotto il peso delle sanzioni imposte dall’Occidente all’indomani dell’invasione dell’Ucraina, Nabiullina ha sposato l’operazione trasparenza, in barba ai dettami di Mosca, che voleva raccontare al mondo un’economia indistruttibile, inossidabile, incrollabile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nabiullina pronta a salutare la Bank of Russia. E Mosca prepara la successione

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