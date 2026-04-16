Il vertice della Formula 1 ha fissato una scadenza entro la fine dell’anno per definire la strada da seguire riguardo alle future unità di potenza. È stato stabilito che entro questa data gli stakeholder devono raggiungere un accordo sulle innovazioni tecnologiche da adottare nella prossima generazione di motori. La decisione riguarda l’orientamento del settore e richiede un impegno rapido da parte di tutte le parti coinvolte.

Il vertice della Formula 1 ha stabilito un obiettivo temporale stringente: entro la fine del presente anno, gli stakeholder dovranno trovare un accordo sulla direzione tecnologica per la prossima generazione di unità di potenza. Stefano Domenicali, il massimo responsabile del gruppo che gestisce la categoria, ha sottolineato l’urgenza di non disperdere tempo prezioso nella definizione delle nuove regole, puntando su una formula che privilegi motori più snelli e meno complessi rispetto all’attuale configurazione. La discussione si inserisce in un percorso iniziato già nel 2021, quando vennero avviati i primi confronti sulle specifiche tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, corsa contro il tempo: si decide il futuro dei motori entro l’anno

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