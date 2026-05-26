Un video mostra l’attore Russell Crowe che si infuria con alcuni fan fuori da un hotel a Parigi. Le immagini, diventate virali, ritraggono l’attore arrabbiato mentre si rivolge ai fan, che cercano di avvicinarsi. Nessuna informazione sulle cause dello scontro o sulle eventuali conseguenze. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, dove il video è stato condiviso rapidamente. Crowe non ha commentato pubblicamente l’accaduto.

Un momento di ordinaria routine per una star di Hollywood si è trasformato in una scena di tensione fuori da un hotel a Parigi. Russell Crowe, il celebre attore australiano premio Oscar per Il Gladiatore, ha perso la pazienza con un gruppo di cacciatori di autografi che si stavano avvicinando troppo durante un incontro con i fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HUSH. (@hush.officiel) Il video dell’accaduto, ripreso da BACKGRID e diffuso rapidamente online, mostra Crowe che alza decisamente la voce per ristabilire i confini personali. “State dove siete, non spingetevi addosso a me. Vengo io da voi. Date spazio a tutti”, ha dichiarato l’attore con tono fermo e visibilmente irritato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Russell Crowe sbotta con i fan fuori dall’hotel a Parigi: il video diventa virale

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