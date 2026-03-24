Sinner protagonista anche fuori dal campo | il momento dolce con la figlia di Bencic diventa virale VIDEO

Durante il Miami Open, è emerso un momento che ha coinvolto il tennista e la figlia di una collega giocatrice, diventato rapidamente virale sui social. Il video mostra l’atleta in un attimo di relax, mentre interagisce con la bambina, offrendo uno scorcio di vita privata oltre le competizioni ufficiali. L’episodio ha attirato l’attenzione di molti appassionati e media, evidenziando un aspetto più umano del torneo.

Al Miami Open va in scena anche un momento fuori dal campo che racconta il lato più umano del circuito. Protagonisti la svizzera Belinda Bencic, tornata alle competizioni dopo la maternità e l’azzurro Jannik Sinner. La tennista classe ’97, rientrata nell’ottobre 2024 dopo lo stop legato alla nascita della figlia Bella (aprile 2024), continua il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner vince a Wimbledon, Pellegrini travolta dai social, sbotta: “Sono molto umile e coerente. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: “Japanese cheesecake”, la ricetta giapponese con solo due ingredienti diventa virale su Tiktok. Ecco come si prepara il dolce del momento Cinghiali a Roma in versione bomber: il video dal campo di calcio di Trastevere diventa viraleA roma si vede di tutto, dagli autobus in fiamme fino ai borseggiatori che imperversano nelle metro, passando per il caos urbano di sabato e venerdì... Una selezione di notizie su Sinner protagonista Temi più discussi: Sinner trionfa per la prima volta nel 2026 e mette in bacheca anche Indian Wells; Moutet-Sinner, chi è il francese: il siparietto del cellulare contro Djokovic agli Internazionali; Ti do il punto, fair play Sinner a Miami. Cos'è successo con Moutet; Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca e dove vederla in TV e in streaming. Sinner-Moutet, chi è l'avversario francese: lo stile inconfondibile e il siparietto durante la sfida contro Djokovic VIDEOIn vista della sfida ai Miami Open contro Jannik Sinner, i riflettori sono puntati su Corentin Moutet, uno dei giocatori più imprevedibili del circuito Atp. Talento e carattere fuori dagli schemi, il ... msn.com Jannik Sinner entra nel mondo di Topolino: il tennista protagonista di una nuova storia DisneyJannik Sinner continua a far parlare di sé, anche fuori dal campo da tennis. Il tennista altoatesino, che ha appena conquistato il Vienna Open dopo la vittoria in rimonta nella finale contro Zverev, è ... ilmessaggero.it Il bel gesto di fair-play di Sinner nella partita con Moutet: "L'ho toccata". Jannik a Miami ha sconfitto il francese in scioltezza (6-1, 6-4) e ancora una volta si è reso protagonista di un atto di sportività. Nel secondo set ha detto al giudice di sedia di aver sfiorato co - facebook.com facebook Chi è Learner Tien, il 20enne americano che sfida Jannik Sinner nei quarti di Indian Wells. Origini vietnamite, mancino e già protagonista nel circuito ATP: la sua storia x.com