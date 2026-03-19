Durante la registrazione dell'ultima puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, si è diffuso un video in cui la Presidente del Consiglio manifesta un chiaro segno di irritazione. Nel filmato, si sente chiaramente Meloni urlare “Famme fini’, però” dopo un’interruzione tecnica proveniente dal suo staff. Il video è diventato virale sui social network.

Durante la registrazione dell’ultima puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, diffuso oggi, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha manifestato un momento di forte irritazione a causa di un’interruzione tecnica proveniente dal suo staff. L’episodio si è verificato mentre la premier stava approfondendo i delicati equilibri dei rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti, venendo interrotta bruscamente per un problema di posizionamento del microfono che le oscurava il volto. La reazione della Presidente, espressa con uno sfogo in dialetto romanesco e un’imprecazione, è diventata immediatamente virale, spingendo la produzione del programma a rilasciare chiarimenti ufficiali sull’integrità del filmato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Famme fini’, però”: Giorgia Meloni sbotta contro il suo staff da Fedez. Il fuori onda è virale (VIDEO)

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