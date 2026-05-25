Russell Crowe ha partecipato al Roland Garros e si è esibito in un colpo fortunato durante il match di Zverev. L’attore, in buona forma, era accompagnato dalla fidanzata di vent’anni più giovane. Durante l’incontro, Crowe ha fatto una scena che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza ha suscitato commenti tra il pubblico, mentre il pubblico osservava il momento insolito sul campo.

La star de Il Gladiatore, con la fidanzata di vent'anni più giovane al fianco, si è reso protagonista di un gustoso siparietto durante il match di Zverev al Roland Garos. Star sullo schermo e anche nella vita. L'incursione di Russell Crowe al Roland Garos non è passata inosservata. Il divo de Il Gladiatore e Norimberga è apparso in forma smagliante, con fidanzata al seguito, tra il pubblico del match Zverev - Bonzi è si è reso protagonista involontario di un gustoso siparietto. La vera star del Roland Garos è Russell Crowe Giacca blu, cravatta e panciotto, Russell Crowe è apparso elegantissimo e molto dimagrito al torneo di tennis francese. Accompagnato dalla fidanzata 42enne Britney Theriot, il divo ha perso oltre 22 chili. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Russell Crowe strega il Roland Garros: in formissima e protagonista di un colpo "fortunato"

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