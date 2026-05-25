Russell Crowe e la fidanzata Britney Theriot sono stati visti tra gli spettatori vip al Roland Garros, a Parigi, durante il match tra Zverev e Bonzi. Entrambi erano eleganti e si sono mostrati molto compatti. Durante l’evento, si è verificato un imprevisto che ha attirato l’attenzione. La coppia ha seguito la partita con attenzione, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La presenza di celebrità agli eventi sportivi è frequente, ma l’episodio inatteso ha suscitato curiosità tra i presenti.

Elegantissimi e affiatati, Russell Crowe e la fidanzata Britney Theriot erano tra gli spettatori vip sugli spalti del Roland Garros, a Parigi, per godersi il match tra Zverev e Bonzi. Russell Crowe e la fidanzata Britney Theriot al Roland Garros. La star de Il Gladiatore, 61 anni, e Theriot, 42 anni, hanno seguito con attenzione la partita in ouftit coordinati, scambiandosi ogni tanto qualche gesto affettuoso e diventando protagonisti, loro malgrado, di un divertente siparietto. Durante il serrato scambio di colpi tra i due campioni di tennis, infatti, una pallina è volata sugli spalti, andando addosso proprio a Crowe, che l’ha subito afferrata mentre la compagna rideva divertita. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Eleganti e affiatati, Russell Crowe e la fidanzata Britney Theriot erano tra i vip del Roland Garros. Con un inaspettato fuoriprogramma

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