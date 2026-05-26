L’attore australiano ha annunciato che si allontanerà se qualcuno si comporta in modo scorretto. Mentre si trovava a Parigi, ha parlato con i fan riuniti fuori dall’hotel, imponendo regole chiare per l’interazione. Ha specificato che se ci saranno atteggiamenti da idiota, se ne andrà. Le sue dichiarazioni sono state fatte pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle regole precise o sulle eventuali conseguenze.

La star australiana, mentre era a Parigi, ha preso il controllo della folla che lo attendeva fuori dal suo hotel stabilendo delle semplice regole. Russell Crowe ha dovuto gestire un gruppo di fan mentre si trovava nella città di Parigi, dimostrando di avere idee chiare su come stabilire dei limiti da non superare. La star australiana stava uscendo dal suo hotel quando si è rivolto alle tante persone presenti avvertendo come dovevano comportarsi. Le 'regole' della star Rivolgendosi ai fan, Russell Crowe ha spiegato, dimostrando quello che voleva dire anche a gesti per farsi capire a prescindere dalle barriere linguistiche: "Restate dove siete, non spingetemi e verrò da voi". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Russell Crowe e le regole per interagire con i fan: "Me ne vado se qualcuno si comporta da idiota"

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