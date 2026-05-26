Un video pubblicato da TMZ mostra l’attore mentre si trova fuori da un hotel a Parigi, e lo riprende mentre si rivolge ai fan e ai cacciatori di autografi con tono deciso, stabilendo regole rigide. La clip ha generato commenti sui social, accusandolo di essere scortese. Crowe ha poi diffuso un video in cui spiega cosa sia realmente accaduto, chiarendo la situazione.

Russell Crowe è finito al centro di una polemica social dopo che un video pubblicato da TMZ lo ha mostrato mentre, in maniera apparentemente scortese, stabiliva regole ferme con i fan e dei cacciatori di autografi fuori dal suo hotel parigino. Ma l’attore premio Oscar non ci sta e ha risposto per le rime, accusando il sito di “clickbait” e difendendo il suo operato. Oggi l’attore neozelandese ha pubblicato un tweet in risposta al video di TMZ, scrivendo: “Clickbait. Tutti hanno ricevuto autografi e selfie, il passaggio verso l’hotel è rimasto libero per gli ospiti e sono comunque arrivato in aeroporto in orario. Un uomo, senza security. Gestito. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Russell Crowe accusato di scortesia coi fan: lui replica e chiarisce cosa è successo (VIDEO)

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