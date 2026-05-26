Rugby L’Aquila | storica impresa due Under sono in finale nazionale

Notizia in breve

Due squadre giovanili della Rugby Experience L’Aquila sono arrivate in finale nazionale, un risultato senza precedenti per il rugby cittadino. Le due formazioni Under hanno superato le fasi eliminatorie e si preparano a disputare le ultime partite del campionato, portando in alto il nome della società e della città. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, con la squadra che si giocherà il titolo di campione nazionale.