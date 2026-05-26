Rugby L’Aquila | storica impresa due Under sono in finale nazionale
Due squadre giovanili della Rugby Experience L’Aquila sono arrivate in finale nazionale, un risultato senza precedenti per il rugby cittadino. Le due formazioni Under hanno superato le fasi eliminatorie e si preparano a disputare le ultime partite del campionato, portando in alto il nome della società e della città. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, con la squadra che si giocherà il titolo di campione nazionale.
Due squadre giovanili della Rugby Experience L’Aquila raggiungono le fasi finali dei rispettivi campionati nazionali in un traguardo senza precedenti per il movimento rugbistico cittadino. Il successo sportivo della società, fondata nel 2014, segna una data storica per la città. Per la prima volta, l’unica realtà italiana capace di portare contemporaneamente due formazioni alle finali nazionali è proprio quella aquilana, con i gruppi Under 16 e Under 18 protagonisti di risultati d’eccellenza. Mentre l’Under 16 si prepara alla sfida delle Final Four, l’Under 18 celebra una conquista ottenuta lontano da casa contro Parabiago. L’impresa dell’Under 18 e il percorso verso la finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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